Suriname begint dinsdag met het vaccineren van de bevolking. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met coronapatiënten zijn als eersten aan de beurt.

De aftrap van de vaccinatiecampagne is in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, zo heeft het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid dinsdag bekendgemaakt.

Bij de start van de campagne beschikt Suriname over duizend doses van het AstraZeneca-vaccin. Hiermee kunnen vijfhonderd medewerkers ingeënt worden. Deze partij vaccins was een gift van het bevriende Barbados.

Het is nog niet duidelijk wanneer Suriname de volgende partij vaccins ontvangt. In de komende tijd moeten in totaal ruim 400.000 mensen gevaccineerd worden.

Om nog meer vaccins aan te kunnen schaffen, is vorige week het COVID-19 Vaccin Fonds Suriname (CVFS) gelanceerd, met het doel bij bedrijven en andere instanties geld in te zamelen voor de aanschaf van vaccins. De Surinaamse regering heeft zelf al een deel van de benodigde vaccins veiliggesteld door een aanbetaling te doen bij de leverancier, maar dat is nog niet genoeg.

Aantal positieve tests loopt snel terug, meerdere versoepelingen

Ondertussen loopt het aantal positieve coronatests in het land snel terug. Maandag werd maar één besmetting gemeld.

Suriname telt sinds het begin van de uitbraak in totaal een kleine negenduizend bevestigde coronabesmettingen. In de ziekenhuizen liggen nog 23 personen met het virus, van wie zes op de intensive care.

Vanwege de dalende cijfers mogen deze week alle scholen de deuren weer openen. De basisscholen waren vorige week al opengegaan.