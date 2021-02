De brand in een vliegtuigmotor van een Boeing 777-200 van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines is zaterdag waarschijnlijk ontstaan door metaalmoeheid in de turbinebladen. Daarbij bezwijkt metaal onder aanhoudende belasting, zegt Robert Sumwalt van de Amerikaanse onderzoeksraad voor vliegveiligheid (NTSB) maandag.

De onderzoekers willen weten of er een verband is met een eerder incident in februari 2018. Toen had een ander vliegtuig van United Airlines een probleem met een motor. Ook toen bleek metaalmoeheid de oorzaak.

De rechtermotor van het vliegtuig, een Boeing 777-200 van United Airlines, vatte zaterdag vier minuten na opstijgen vlam. Aan boord zaten 231 passagiers en tien bemanningsleden. De piloten besloten - volgens procedure - om de brandende motor uit te schakelen en op de resterende motor terug te vliegen naar het vliegveld van Denver, waarvan het kort daarvoor was opgestegen. Het vliegtuig kon even later veilig landen. Er raakte niemand gewond. Ook op de grond werd niemand door de rondvliegende brokstukken geraakt.

De onderdelen worden nu overgebracht naar een laboratorium van Pratt & Whitney, het Amerikaanse bedrijf dat de motor van het vliegtuig heeft gemaakt. Daar wordt het dinsdag onderzocht onder toezicht van onderzoekers van de NTSB.

Verband met eerdere incidenten

De focus van het onderzoek ligt bij motorbouwer Pratt & Whitney en experts verwachten weinig (financiële) gevolgen voor Boeing zelf. De vliegtuigbouwer leed eerder nog grote verliezen door problemen met de Boeing 737-MAX, die bijna twee jaar aan de grond moest blijven na twee fatale crashes.

Boeing raadde zondag aan om alle Boeing 777-vliegtuigen die met dezelfde motoren zijn uitgerust, aan de grond te houden.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA komt binnenkort al met een noodaanwijzing voor technici om de turbinebladen vaker te controleren op metaalmoeheid. Na het eerdere incident in 2018 werden maatschappijen verplicht om de motoren te inspecteren op metaalmoeheid na iedere 6.500 vluchten.