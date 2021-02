Het Canadese lagerhuis heeft maandag besloten om de behandeling van de Oeigoeren door China te bestempelen als genocide. Na de Verenigde Staten is Canada het tweede land dat de situatie erkent als genocide.

De voltallige oppositie in het Canadese lagerhuis stemde maandag in met de motie. Ook enkele coalitieleden steunden de motie. Premier Justin Trudeau en zijn kabinetsleden onthielden zich van stemming.

Volgens oppositieleider Erin O'Toole geeft de aangenomen motie een duidelijk signaal af naar China dat Canada de mensenrechten respecteert, ook als dat betekent dat er mogelijk economische gevolgen zijn.

Hoewel het om niet-bindende moties gaat, wordt de druk opgevoerd op de progressief liberale regering van Trudeau om actie te ondernemen tegen China. De relatie tussen China en Canada is de laatste jaren flink bekoeld en deze motie kan de situatie verder verslechteren.

Trudeau is zelf altijd terughoudend geweest in uitspraken over de Oeigoeren in de Chinese provincie Sinkiang. Volgens hem is de term genocide "erg zwaar" en is daar eerst meer onderzoek voor nodig.

180 Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?

'Binnenlandse aangelegenheid'

De Chinese ambassadeur in Canada benadrukte dit weekend al bij Canadese media dat de regering zich niet moet bemoeien met Chinese "binnenlandse aangelegenheden". Hij ontkende - net als zijn regering - dat er sprake is van genocide tegen de Oeigoeren.

Mensenrechtenorganisaties beweren echter dat er in Sinkiang miljoenen Oeigoeren opgesloten zitten in concentratiekampen, die Peking zelf heropvoedingskampen noemt. De islamitische minderheid in de noordwestelijke provincie wordt al jarenlang stelselmatig vervolgd sinds in China een paar terreuraanslagen plaatsvonden.

De BBC berichtte eerder deze maand dat vrouwen van de Oeigoerse minderheid in de kampen regelmatig worden verkracht en gemarteld. Eind vorig jaar lekte uit dat het Chinese telecombedrijf Huawei software testte die autoriteiten middels een 'Oeigoeren-alarm' op de hoogte stelden als iemand uit de onderdrukte minderheid op camera's werd herkend.

Relatie tussen China en Canada al slecht

Het botert al lange tijd niet tussen China en Canada vanwege verschillende incidenten. De situatie escaleerde toen in 2018 op het vliegveld van Vancouver de financiële directeur van Huawei, Meng Wanzhou, werd opgepakt op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Ze zit nog altijd vast. China arresteerde kort daarna twee Canadese staatsburgers, die volgens Ottawa worden ingezet als politieke gevangenen.

Daarnaast zijn beide landen verwikkeld in conflicten bij handelsorganisatie WTO en heeft Canada - tot ongenoegen van Peking - het Chinese ingrijpen in Hongkong veroordeeld.