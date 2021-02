De vrouw van de Mexicaanse drugsbaas Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera is maandag opgepakt op het vliegveld Dulles International in de Amerikaanse staat Virginia. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel en het assisteren bij ontsnappingspogingen van haar man, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie in de aanklacht.

De 31-jarige vrouw, Emma Coronel Aispuro, was twee jaar geleden regelmatig aanwezig bij de rechtszaak van haar man. Ze heeft zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit.

Coronel wordt verdacht van betrokkenheid bij het illegaal smokkelen van heroïne, cocaïne, marihuana en methamfetamine naar de Verenigde Staten. Ze verschijnt dinsdag mogelijk al voor een federale rechtbank in Washington.

Ze wordt verder verdacht van het assisteren bij de ontsnapping van Guzmán in 2015 uit de Altiplano-gevangenis in Mexico. Nadat de kartelbaas maanden later weer was opgepakt, zou Coronel volgens Justitie hebben geprobeerd om te voorkomen dat hij zou worden uitgeleverd aan de VS.

'El Chapo' zit levenslange gevangenisstraf af

Guzmán, de baas van het Mexicaanse Sinaloakartel, werd in februari 2019 in de VS veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het smokkelen van grote partijen drugs en betrokkenheid bij meerdere moordcomplotten. Hij zit zijn straf uit in een gevangenis in de staat Colorado.

De Mexicaanse drugsbaas geniet veel bekendheid door zijn vele ontsnappingen uit gevangenissen. Netflix maakte over zijn leven de populaire serie El Chapo. In tegenstelling tot veel andere kartelbazen schuwde Guzmán de openbaarheid niet. Een interview met de Amerikaanse acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie in 2016.