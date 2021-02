Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft maandag besloten dat oud-president Donald Trump zijn belastingaangiftes en andere financiële gegevens moet vrijgeven aan aanklagers in New York. Die doen strafrechtelijk onderzoek naar zijn financiën.

De advocaten van Trump hadden het Hooggerechtshof verzocht een uitspraak van een lagere rechtbank te blokkeren. Die besloot vorig jaar oktober dat de accountant van Trump, het bureau Mazars USA, de financiële gegevens moest overhandigen aan een onderzoeksjury die was ingesteld door Cyrus Vance, hoofdaanklager in het New Yorkse stadsdeel Manhattan. De opperrechters wezen het verzoek van Trump zonder verder commentaar van de hand.

Als enige president in de recente geschiedenis heeft Trump altijd geweigerd zijn belastingaangiftes vrij te geven. Die zullen de aanklagers inzicht bieden in de opbouw van zijn vermogen en de activiteiten van het vastgoedconcern van zijn familie, de Trump Organization.

"Het werk gaat door", liet aanklager Vance in een verklaring weten na het besluit van het Hooggerechtshof. De advocaten van Trump hebben nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Met de uitspraak van de opperrechters komt een einde aan een slepend juridisch gevecht tussen Trump en de aanklagers uit New York. In juli vorig jaar deelden de opperrechters al een nederlaag uit aan Trump: zijn stelling dat hij als toenmalig zittend president geen onderwerp kon zijn van strafrechtelijk onderzoek werd afgewezen.

Onderzoek startte klein en is uitgedijd

De aanklagers in Manhatten startten twee jaar geleden met een onderzoek naar zwijggeldbetalingen die in 2016 door Trump zouden zijn gedaan aan een pornoactrice en een Playboy-model die zeggen het bed met hem te hebben gedeeld.

In rechtbankpapieren die onlangs werden ingediend, liet hoofdaanklager Vance doorschemeren dat het onderzoek naar Trump inmiddels is verbreed en ook betrekking heeft op mogelijke bank-, belasting- en verzekeringsfraude en het vervalsen van zakelijke administratie.

Trump werd op 20 januari van dit jaar president-af, nadat hij vorig jaar de verkiezingen van zijn Democratische rivaal Joe Biden verloor. Hij is verwikkeld in een groot aantal juridische kwesties omtrent zijn persoonlijke en zakelijke handel en wandel.