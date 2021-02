Het Rode Kruis schaalt de ebolahulpverlening op in het West-Afrikaanse Guinee en zeven buurlanden, zo heeft de hulporganisatie maandag bekendgemaakt. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over een mogelijke verspreiding van de recente uitbraak van het ebolavirus in Guinee naar landen als Liberia, Sierra Leone en Ivoorkust.

Het Rode Kruis biedt mobiele hulp en geeft voorlichting in Nzérékoré, de op één na grootste stad van Guinee. Hulpverleners van de organisatie hielpen onlangs bij veilige uitvaarten voor twee overleden ebolapatiënten.

Volgens Rode Kruis-woordvoerder Naomi Nolte zijn er "grote risico's" dat het bijzonder dodelijke ebolavirus zich over grenzen verspreidt, door intensief verkeer tussen de landen. "We werken met man en macht in Guinee en alle zeven buurlanden om zoveel mogelijk mensen te informeren hoe ze zich het beste kunnen beschermen tegen het virus."

Nolte zegt dat vooral begrafenissen riskant zijn bij ebola-uitbraken. "Bij overlijden is er veel lichamelijk contact, zoals wassen en omhelzen." Stoffelijke overschotten van ebolapatiënten zijn zeer besmettelijk.

Nzérékoré was ook het epicentrum van de West-Afrikaanse ebola-uitbraak in 2014, die naast Guinee ook Liberia en Sierra Leone zwaar trof. Zo'n elfduizend mensen kwamen daarbij om het leven.

Moeilijker door corona

De inspanningen om de huidige ebola-uitbraak onder controle te krijgen worden bemoeilijkt door de andere grote gezondheidscrisis van het moment, de coronapandemie.

"Net als bij ons in Nederland staan de mensen in Guinee onder grote druk van de coronapandemie", aldus Nolte. Het Rode Kruis waarschuwt dat veel mensen in West-Afrika extra kwetsbaar zijn en is bezorgd over mogelijke voedseltekorten.