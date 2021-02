De dochters van de in 1965 vermoorde Amerikaanse zwarte activist Malcolm X hebben Justitie in de staat New York gevraagd om het onderzoek naar de moord op hun vader te heropenen. Ze doen dit verzoek omdat er nieuw bewijs is ontdekt over mogelijke betrokkenheid van de New Yorkse politie en de federale inlichtingendienst FBI bij de moord.

Tijdens een persconferentie werd een brief van de inmiddels overleden New Yorkse oud-politieagent Raymond Wood voorgelezen, waarin hij de politie en FBI ervan beschuldigt medeplichtig te zijn aan de moord.

Wood, die zwart was en als undercoveragent werkte, had de entourage van Malcolm X benaderd in opdracht van zijn superieuren. Hij schrijft dat hij twee lijfwachten van Malcolm X in de val had gelokt. Ze werden een paar dagen voor de moord gearresteerd en konden X niet beschermen op de dag van de moordaanslag.

"Elk bewijs dat inzicht biedt in de waarheid achter deze vreselijke tragedie moet grondig worden onderzocht", zei Ilyasah Shabazz, een van de zes dochters van Malcolm X, tijdens de persconferentie.

Malcolm X die in 1925 werd geboren als Malcolm Little, was het gezicht van enkele radicale moslimorganisaties die streden voor gelijke rechten van de zwarte bevolking. Hij werd door drie mannen doodgeschoten in een theater in New York. De hoofdverdachte Talmadge Hayer bekende de moord te hebben gepleegd en zat daarvoor tot 2010 in gevangenschap.

De openbaar aanklager in New York zegt dat de nieuwe feiten rond de moordzaak momenteel worden bestudeerd.