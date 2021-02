Een aantal inwoners van de Amerikaanse staat Texas kreeg vanwege het extreme winterweer een torenhoge energierekening. Sommige Texanen kregen een factuur van zo'n 5.000 dollar (4.100 euro). Een inwoner kreeg zelfs een rekening van ruim 16.000 dollar voor zijn verbruik in de afgelopen week.

De hoge energietarieven zijn het gevolg van de deregulering van de energiemarkt in de staat. De prijs is direct gekoppeld aan de vraag naar energie en daardoor kunnen aanbieders hun tarieven elk moment aanpassen. Vanwege de barre weersomstandigheden is de vraag naar energie vorige week flink gegroeid.

Een energiebedrijf dat zijn klanten hoge rekeningen had gestuurd, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de gang van zaken en riep mensen op een andere aanbieder te zoeken om de extreme tarieven te ontlopen, schreef de krant Dallas Morning News zondag.

De autoriteiten hebben energiebedrijven tijdelijk verboden hun klanten een rekening te sturen of woningen af te sluiten van het energienet vanwege wanbetaling, zei gouverneur van Texas Greg Abbott zondag.

De ongebruikelijk lage temperaturen zorgden er vorige week voor dat op het hoogtepunt vier miljoen huishoudens zonder energie kwamen te zitten. Bij een deel kwam er ook geen water meer uit de kraan. Volgens gouverneur Abbott is het aantal getroffen huishoudens zondag gedaald tot 30.000.

Hulp voor getroffen bewoners

Abbott riep politici in de staat op maatregelen tegen de exorbitante energieprijzen te nemen. De burgemeester van de stad Houston vindt dat de staat Texas de gedupeerde bewoners moet compenseren. Zijn collega in Fort Worth riep de federale overheid op bij te springen. President Joe Biden heeft zaterdag de noodtoestand afgekondigd voor Texas. Daardoor komt er federale noodsteun vrij voor de staat.

Senator Ted Cruz riep in Washington op tot een hervorming van de energiemarkt in zijn thuisstaat Texas. "Dit is verkeerd", schreef hij op Twitter. Cruz wekte afgelopen week de woede van veel Texanen, omdat hij tijdens de extreme kou met zijn gezin het huis verliet voor een korte vakantie in het warme Mexico.

Van winterweer is inmiddels geen sprake meer. In de meeste plaatsen in Texas zijn de middagtemperaturen zondag de 20 graden gepasseerd.