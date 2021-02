Zeven inzittenden van een Nigeriaans legervliegtuig zijn zondag om het leven gekomen bij een crash nabij het vliegveld van de hoofdstad Abuja, heeft de Nigeriaanse luchtmacht zondag laten weten.

De bemanning meldde kort na het opstijgen dat er iets mis was met de motor. Het vliegtuig was voor verkenningsdoeleinden op weg naar de stad Minna, ruim 100 kilometer ten noordwesten van Abuja. De verkenning hield verband met een ontvoeringszaak in de regio.

Woensdag schoten onbekenden een scholier dood. Ze ontvoerden 42 anderen, onder wie 27 leerlingen en 3 leerkrachten. President Muhammadu Buhari vroeg de politie en het leger alles in het werk te stellen om de kidnappers op te sporen en de slachtoffers te bevrijden.