Het internationaal atoomagentschap IAEA heeft een voorlopig akkoord gesloten met Iran over de voortzetting van de "noodzakelijke" controle van nucleaire activiteiten in het land. De inspecteurs krijgen wel beperktere toegang dan voorheen, maakte Rafael Grossi, de algemeen directeur van het internationaal atoomagentschap zondag bekend.

Teheran kondigde afgelopen week aan de samenwerking met de IAEA met ingang van dinsdag op een heel laag pitje te zetten. De aangekondigde beperking was reden voor Grossi om een bezoek te brengen aan het land.

Bij terugkomst in Wenen beschreef Grossi de overeenkomst als "iets dat nuttig is om de kloof die we hebben te overbruggen", en een overeenkomst "die de situatie voor dit moment redt".

De Argentijnse diplomaat zei ervan uit te gaan dat zijn technische mensen de komende drie maanden in Iran hun werk kunnen doen en kunnen nagaan of het kernprogramma zoals afgesproken slechts civiele doeleinden dient.

Grossi sprak in Teheran onder anderen met Ali Akbar Salehi, de baas van het Iraanse kernenergieprogramma. Ook zou de Argentijnse diplomaat een ontmoeting hebben met de minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en premier Hassan Rouhani.

Grossi hoopt op omvangrijkere afspraken met Iran in toekomst

Grossi deed geen uitspraken over eventuele gesprekken over de toekomst van de nucleaire deal uit 2015. Het akkoord werd door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 eenzijdig opgezegd, waarna de Verenigde Staten Iran opnieuw strenge sancties oplegden.

Om te voorkomen dat Iran een atoomwapen zou ontwikkelen, sloten de vijf grote kernmogendheden en Duitsland destijds een overeenkomst in Wenen. Na het besluit van Trump begon Teheran weer met de verdere verrijking van uranium tot boven de afgesproken zuiverheid die nodig is voor de opwekking van kernenergie.

Grossi zei zondagavond te hopen dat op termijn omvangrijkere afspraken kunnen worden gemaakt met Iran.