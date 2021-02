Op tientallen Israëlische stranden is de afgelopen week een grote hoeveelheid teer aangespoeld. Milieuorganisaties spreken van "een van de grootste ecologische rampen die het land ooit heeft getroffen".

Duizenden vrijwilligers waren zondag op de been om de stranden schoon te maken. Ook het Israëlische leger werd daarbij ingezet. Gevreesd wordt dat de opruimwerkzaamheden jaren gaan duren.

De kleverige stof veroorzaakt niet alleen vervuilde stranden, maar treft ook de dieren in het gebied. Zo laten foto's meerdere onder teer bedekte schildpadden zien, en spoelde eerder deze week een walvis aan op een strand in het zuiden van het land. Het 17 meter lange dier had waarschijnlijk teer binnen gekregen.

Het teer spoelt al de hele week aan op de stranden. Israël heeft afgelopen week te kampen gehad met een storm, waardoor het de autoriteiten niet lukte de vervuiling eerder op te merken en tijdig in te kunnen grijpen.

Wat de olielek heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Het vermoeden is dat een schip veroorzaker is van de vervuiling. De overheid onderzoekt verschillende schepen die zich afgelopen week in het gebied hebben gevonden.