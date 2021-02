Twee vijftienjarige tieners in het Engelse Birmingham zijn zaterdag aangehouden op verdenking van kidnapping en autodiefstal, nadat zij een auto hadden gestolen waar een vader zijn twee peuters nog in had zitten.

De auto stond op de oprit van de man. Nadat hij het voertuig weg zag rijden, sloeg hij alarm bij de politie.

Het korps rukte groots uit. Zo werd een helikopter ingezet om de tieners in het vizier te krijgen en werden talloze (verkeers)agenten ingezet tijdens de achtervolging.

De gestolen SEAT Leon werd vrij snel gespot toen de tieners aan het spookrijden waren op een vierbaansweg. Op de A38 wisten agenten de tieners klem te rijden. De jongeren probeerden nog te vluchten, maar werden snel in de kraag gevat.

Het korps spreekt van een schokkend incident. "Dit is de nachtmerrie van iedere ouder", citeert The Guardian een woordvoerder. De ouders en peuters konden binnen een kwartier na de kidnapping herenigd worden.