Arturo Di Modica, de beeldhouwer van de stier van Wall Street, is op tachtigjarige leeftijd overleden in zijn geboortestad Vittoria in Sicilië, meldden Italiaanse media zaterdag.

Di Modica werd onlangs tachtig en vocht al jaren tegen kanker, schrijft de krant La Republica. Zijn bronzen sculptuur van een stormende stier staat in het Bowling Green park bij Wall Street, het hart van het financiële district van Manhattan.

Oorspronkelijk verscheen het beeld als guerilla-kunst en werd in 1989 onofficieel door Di Modica vlakbij de New York Stock Exchange neergezet. Het was bedoeld om de strijdlust van de Verenigde Staten en New York over te brengen.

De politie nam het beeld in beslag, maar dat leidde tot publieke verontwaardiging. Uiteindelijk besloot de parkafdeling van de stad de stier opnieuw te installeren op de huidige locatie. De sculptuur groeide uit tot een symbool van de stad en het beroemdste werk van Di Modica.