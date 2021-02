Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties heeft "het gebruik van dodelijk geweld" in Myanmar veroordeeld. In het land in Zuidoost-Azië zijn zaterdag twee mensen omgekomen toen veiligheidstroepen het vuur openden op demonstranten in Mandalay, de op een na grootste stad van Myanmar.

"Ik veroordeel het gebruik van dodelijk geweld in Myanmar", schreef Guterres op Twitter. "Het gebruik van dodelijk geweld, intimidatie en pesterijen tegen vreedzame demonstranten is onaanvaardbaar."

De Verenigde Staten hebben eerder al laten weten "ernstig bezorgd" te zijn over de situatie in het land waar sinds de militaire coup op 1 februari al meer dan twee weken dagelijks protesten zijn tegen de nieuwe machthebbers. "We staan achter de bevolking van Birma", twitterde woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Myanmar heette vroeger Brima.

De tegenstanders van de coup eisen de vrijlating van de wettig gekozen regeringsleider Aung San Suu Kyi en haar medestanders, die op 1 februari werden opgepakt na een staatsgreep door de militairen. Haar politieke partij had de parlementsverkiezingen met een overweldigende meerderheid gewonnen.