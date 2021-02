Delen van een vliegtuig zijn neergestort in verschillende woonwijken, niet ver van de Amerikaanse stad Denver in de staat Colorado. Niemand in het vliegtuig of op de grond zou gewond zijn geraakt.

Het toestel, een Boeing 777-200 met aan boord 231 passagiers en tien bemanningsleden, is volgens de politie veilig geland op Denver International Airport.

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is de rechtermotor van het 26 jaar oude vliegtuig kort na het opstijgen vanuit Denver uitgevallen. De Boeing 777 van United Airlines was onderweg naar Honolulu. Het incident wordt onderzocht door de FAA en de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB.

Op politiefoto's was te zien dat een groot brokstok terecht was gekomen in de voortuin van een huis. Andere delen belandden op een sportveld. "Als je brokstukken vindt, raak die dan niet aan en verplaats ze niet. De NTSB wil dat al het puin op zijn plaats blijft voor onderzoek", twitterde de politie.

Een ander toestel van Boeing, een vrachtvliegtuig van maatschappij Longtail Aviation, verloor zaterdag brokstukken boven het Limburgse Meerssen. Direct na het opstijgen vanaf Maastricht Aachen Airport ontstond een motorbrand. De brokstukken veroorzaakten schade aan auto's en huizen. Een vrouw en een kind raakten lichtgewond. Het toestel vloog op drie motoren verder en landde in het Belgische Luik.