Bij een schietpartij in een wapenwinkel in New Orleans in de Amerikaanse staat Louisiana zijn ten minste drie mensen omgekomen. Zeker twee mensen zijn met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht en een nog onbekend aantal liep verwondingen op.

Een schutter zou twee mensen in de winkel hebben neergeschoten in een buitenwijk van New Orleans, zei sheriff Joseph Lopinto van Jefferson Parish zaterdag. Daarna vielen verschillende mensen de verdachte aan en doodden hem buiten de wapenwinkel.

Volgens Lopinto was de situatie ter plekke aanvankelijk erg onduidelijk, omdat meerdere mensen het vuur hadden geopend. Het ging om klanten in de winkel, personeelsleden en omstanders.

De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend.