Voor de vijfde dag op rij zijn in Barcelona rellen ontstaan vanwege de opsluiting van rapper Pablo Hasél. Talloze mensen zijn zaterdag bijeengekomen om te demonstreren, op een aantal plekken liep dit uit op plunderingen en vernielingen.

Zo zijn de ruiten van winkels ingegooid en werden brandjes gesticht. De politie spreekt van zesduizend demonstranten.

Een aantal personen zou zijn opgepakt en vier mensen zouden gewond zijn geraakt. Eerder deze week vielen maar liefst tientallen gewonden bij de rellen, onder wie 35 agenten.

De demonstranten eisen de vrijlating van de rapper, die dinsdag werd opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten.

Hasél weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida in Catalonië. Veel demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje.