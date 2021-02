De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zaterdag schuldig bevonden in een smaadzaak die tegen hem is aangespannen. Navalny heeft volgens de rechter een veteraan zwartgemaakt en moet een boete van omgerekend 9.500 euro betalen.

De veteraan in kwestie zei in een reclameboodschap dat hij voorstander van de grondwetswijziging is, waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven.

Navalny plaatste de beelden op Twitter en noemde alle mensen in de video "een schande voor het land" en "verraders zonder geweten". Volgens de rechter is hij hiermee schuldig aan smaad.

Aanklagers eisten eerder een boete van omgerekend ruim 10.000 euro.

De bekende criticus van president Vladimir Poetin kreeg onlangs ook al 3,5 jaar in een strafkolonie opgelegd in een afzonderlijke strafzaak. Die straf waarvan hij nog twee jaar en acht maanden moet uitzitten, werd eerder zaterdag bevestigd, al trok de rechter er zes weken vanaf die hij al doorbracht onder huisarrest.