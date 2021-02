De Verenigde Staten hebben zaterdag een 95-jarige voormalige bewaker van het concentratiekamp bij Neuengamme uitgeleverd aan Duitsland. De hoogbejaarde Friedrich Karl B. arriveerde in een medisch transporttoestel op de luchthaven van Frankfurt. Het is nog onduidelijk of de man zal worden vervolgd en hij wordt ook niet in bewaring gesteld door de politie.

B. zal door justitiële autoriteiten in het Nedersaksische Celle (Nedersaksen) worden ondervraagd over zijn oorlogsmisdaden, maar het is nog onduidelijk of het tot een proces wegens medeplichtigheid aan moord zal komen.

Amerikaanse autoriteiten melden dat de man heeft bekend te hebben gewerkt in een nevenvestiging van Neuengamme (zuidelijk van Hamburg), waar onder anderen Joden, Nederlanders, Polen, Russen, Denen, Frans en Duitse politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vastzaten. Hij zou in een rechtszaak in de VS hebben gezegd dat hij slechts orders uitvoerde.

B. woonde sinds 1959 in de staat Tennessee, maar hij wordt nu uitgewezen "omdat de VS geen bescherming biedt aan oorlogsmisdadigers", aldus een woordvoerder van de immigratiedienst.

De Duitse autoriteiten twijfelen nog over de zaak. Mogelijk is er onvoldoende bewijs om hem rechtstreeks te verbinden met een moord. Er wordt onderzocht of de man bereid is een verklaring af te leggen.

Eerder deze maand besloten Duitse aanklagers een honderdjarige Duitse man te gaan vervolgen voor zijn betrokkenheid bij 3.518 moorden. Hij zou bewaker zijn geweest van concentratiekamp Sachsenhausen.