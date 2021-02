De ecologische ramp in de Oost-Russische regio Kamtsjatka vorig jaar oktober is mogelijk toch veroorzaakt door een lekkage vanaf een stortplaats voor pesticiden, meldt de Russische tak van Greenpeace deze week op basis van universitair onderzoek. De lokale overheid heeft nog niet gereageerd op de bevindingen maar laat zaterdag wel weten de stortplaats te gaan ruimen.

Sinds er langs de kust van Kamtsjatka vorig jaar tientallen dode dieren aanspoelden, probeerden milieuorganisaties en de lokale overheid de oorzaak van deze ramp te achterhalen.

Sinds oktober zijn er meerdere bodem- en watermonsters afgenomen in de omgeving van onder meer de Avatsja-baai, waar de dieren aanspoelden. Al snel na de ramp werd gewezen op een lokale stortplaats voor pesticiden, Kozelsky, maar ook weer kort daarna werd de stortplaats uitgesloten. Dit omdat er volgens de lokale overheid geen opvallende chemicaliën in de wateren bij Kozelsky waren gevonden.

Nieuw onderzoek door de Staatsuniversiteit van Moskou laat zien dat er mogelijk toch chemicaliën vanuit Kozelsky in Oost-Russische wateren zijn gekomen. Bepaalde chemische stoffen afkomstig van de stortplaats zijn gevonden in monsters van de grond onder Kozelsky, wat erop wijst dat er toch mogelijk chemicaliën uit de stortplaats in de grond zijn gelekt, die in het water zouden kunnen zijn gekomen.

Greenpeace meldt dat de stof in kwestie een chloorverbinding (2,4-dichloorfenol) is die erg giftig is voor zeeleven en bij mensen schade aan huid en ogen kan veroorzaken. Tegelijkertijd met het aanspoelen van de zeedieren meldden mensen die in het water hadden gezwommen zich bij huisartsen met oog- en huidklachten.

Lokale overheid gaat Kozelsky ruimen, ontkent oorzaak van milieuramp

De lokale overheid van Kamtsjatka heeft zaterdag laten weten dat zodra lokale weersomstandigheden beter worden, er zal worden begonnen met het ruimen van de pesticidestortplaats. Wel ontkent de overheid dat Kozelsky de oorzaak is van de massale dierensterfte.

Het besluit om Kozelsky te ruimen werd eigenlijk al vorig jaar genomen nadat het onderzoek naar de ramp werd geopend, maar nu wordt er concreet aan begonnen. De stoffen die opgeslagen zijn op het terrein zullen worden geïnventariseerd, om daarna afgevoerd te worden om elders in Rusland verwerkt te worden.

Greenpeace Rusland vertelde in oktober aan NU.nl dat het onderzoek naar de ramp meerdere ecologische problemen in de regio liet zien. In het specifiek bleek stortplaats Kozelsky problematisch. Het lag in een open bos en was slecht beschermd. Ook al zou deze locatie niet de boosdoener in deze zaak zijn, de lokale overheid beloofde in te grijpen om toekomstige problemen te voorkomen.

Greenpeace stapt naar de openbaar aanklager om controle op de activiteiten van de overheid omtrent Kozelsky af te dwingen.