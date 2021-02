Het hoger beroep van de Russische oppositieleider en prominent Kremlin-criticus Alexei Navalny is zaterdag door een rechtbank in de hoofdstad Moskou afgewezen. Navalny was veroordeeld tot een verblijf van 3,5 jaar in een strafkamp. Die straf wordt met anderhalve maand ingekort. Na aftrek van het voorarrest zit Navalny straks ruim 2,5 jaar vast.

"Jullie hebben de straf met anderhalve maand teruggebracht. Geweldig!", reageerde Navalny gekscherend vanuit een glazen kooi in de rechtbank op het vonnis. "Ons land is gebouwd op onrechtvaardigheid. Maar tientallen miljoenen mensen willen de waarheid. Vroeg of laat zullen ze die krijgen", voegde hij toe.

De zaak tegen Navalny draait om een schending van de meldingsplicht die hij opgelegd kreeg na een veroordeling in een omstreden fraudezaak. Volgens Rusland heeft Navalny de meldingsplicht geschonden toen hij in Duitsland herstelde van een vergiftiging. Volgens de oppositieleider en het onderzoeksplatform Bellingcat zit de Russische geheime dienst achter de aanslag op zijn leven.

"Ik wil niet hoog van de toren blazen, maar de hele wereld wist waar ik was", zei Navalny tegen de rechter. "Toen ik hersteld was, heb ik een vliegticket gekocht en ben ik naar huis gegaan." Volgens Navalny wordt het vonnis voltrokken om "miljoenen mensen" te intimideren.

De afgelopen weken demonstreerden talloze aanhangers van Navalny bij de rechtbank en in andere Russische steden. Duizenden mensen die vinden dat de oppositieleider moet worden vrijgelaten, zijn opgepakt.