Leiders van de G7-landen hebben vrijdag een digitale editie van de Veiligheidsconferentie van München gehouden. Bij het debuut van de Amerikaanse president Joe Biden op het politieke wereldtoneel werd onder meer beloofd de trans-Atlantische banden aan te halen en werd de focus gericht op een wereld na de COVID-19-pandemie.

Tijdens de Veiligheidsconferentie van München worden traditioneel de grootste internationale veiligheidsvraagstukken besproken. Door de coronapandemie moesten leiders van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada en de Verenigde Staten dit jaar digitaal aanschuiven.

Biden greep de bijeenkomst vrijdag aan om zijn bondgenoten te verzekeren dat het America first-beleid van zijn voorganger Donald Trump wordt teruggedraaid. Biden beloofde onder meer "onvermurwbare" trouw aan de trans-Atlantische samenwerking en vindt dat de VS het vertrouwen van zijn bondgenoten moet terugwinnen.

De Amerikaanse president kondigde onder meer aan de terugtrekking van twaalfduizend Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te draaien, tot vreugde van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "Amerika is terug, onze alliantie is terug", sprak Biden. De Amerikaanse president zei ook dat hij de gesprekken met Iran over een nucleair verdrag, waar de VS onder leiding van Trump uitstapte, wil heropenen.

Biden: 'De democratie ligt onder vuur'

Een van de punten waar Biden zich zorgen over maakt, is de staat van democratische samenlevingen in de wereld. In veel landen zou de democratie onder vuur liggen. "Maar dit moment zal door historici in de toekomst onderzocht worden en als keerpunt voor de democratie beschouwd worden", vertelde Biden. "We moeten de democratie ondersteunen, versterken en beschermen", citeert The Guardian hem.

Een samenwerking van democratische landen zou bovendien op kunnen boksen tegen Rusland en China, stelt Biden. In een duidelijke verwijzing naar China lieten G7-leiders weten als één collectief te willen strijden tegen "niet-marktgericht beleid en niet-marktgerichte praktijken".

Wereldleiders spraken ook de belofte uit dat ze in de toekomst "beter voorbereid" zijn op een pandemie. Daarbij werd een internationaal gezondheidsverdrag niet uitgesloten. Om armere landen de huidige pandemie door te helpen, zouden per direct meer vaccins met die landen gedeeld moeten worden. De Franse president Emmanuel Macron wil dat 5 procent van de totale hoeveelheid vaccins in de VS en Europa uiteindelijk in Afrika eindigt, om daar zorgmedewerkers in te kunnen enten.

Na de pandemie zou de focus moeten liggen op het herstel van de economie en op de werkloosheid, benadrukte de Britse premier Boris Johnson. Gemoderniseerde, eerlijke en vrije handelsverdragen zouden daaraan moeten bijdragen.