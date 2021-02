Op de vierde dag van ongeregeldheden in Spaanse steden hebben demonstranten winkels geplunderd en geprobeerd om bankgebouwen in brand te steken in Barcelona en Girona. In Barcelona werden daarnaast blokkades opgeworpen.

In Barcelona heeft de politie op meerdere plekken ingegrepen om de rellen te stoppen. Een aantal straten is geblokkeerd om de relschoppers tegen te houden. Volgens de Spaanse krant El País waren er vrijdag zo'n tweeduizend demonstranten op de been in Barcelona.

Het is niet bekend hoeveel mensen er vrijdagavond zijn opgepakt. De afgelopen drie dagen werden ruim tachtig betogers aangehouden. Bij de betogingen zijn tot nu toe al tientallen gewonden gevallen.

Een relschopper probeert de deur in te slaan van een bankgebouw in de Catalaanse stad Barcelona. Een relschopper probeert de deur in te slaan van een bankgebouw in de Catalaanse stad Barcelona. Foto: ANP

Rellen na aanhouding rapper

In Spanje gaan sinds dinsdag honderden mensen de straat op om te demonstreren voor de vrijlating van de rapper Pablo Hasél. De rapper werd dinsdag opgepakt nadat hij in 2018 was veroordeeld tot negen maanden cel vanwege majesteitsschennis en verheerlijking van geweld en terrorisme in zijn teksten.

Hij weigerde de gevangenis in te gaan en had zich verschanst in de universiteit van zijn geboorteplaats Lleida in de provincie Lerida. De demonstranten noemen zijn arrestatie een inperking van de vrijheid van meningsuiting in Spanje.

De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt niet dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt en veroordeelt de rellen. "De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd door onze democratie. Mensen zijn vrij om alles te zeggen wat ze willen, maar geweld wordt niet beschermd door de democratie." Hij beloofde wel de regels voor wat betreft de vrijheid van meningsuiting "uit te breiden".