De Nederlandse overheid heeft in 2018 een belangrijke rol gespeeld bij de betaling van omgerekend 280.000 euro aan losgeld aan Nigeriaanse piraten, meldt NRC vrijdag op basis van eigen onderzoek. De piraten hielden de bemanning van het Nederlandse vrachtschip FWN Rapide gegijzeld.

Een hoge medewerker van de Nederlandse ambassade reisde met een koffer met geld vanuit Nederland naar de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Via een tussenpersoon werd dit geld later doorgegeven aan de gijzelnemers.

Op 21 april 2018 werd het 146 meter lange vrachtschip van de Groningse rederij ForestWave in de Golf van Guinee gekaapt. De negen bemanningsleden uit Oekraïne en de Filipijnen en de Russische kapitein werden daarbij ontvoerd. Uiteindelijk is een bedrag van 340.000 dollar (zo'n 280.000 euro) betaald voor hun vrijlating, die een maand later plaatshad.

Het betalen van losgeld gaat tegen de officiële voorschriften van zowel de Nigeriaanse als de Nederlandse overheid in. Volgens NRC werd de reis met contant geld buiten justitiële documenten over de kaping gehouden. Het is onbekend wie het geld heeft betaald.

Een van de piraten werd opgepakt door Nederlandse politie

Twee maanden na de betaling van het losgeld en de vrijlating van de bemanningsleden werd een van de piraten in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg opgepakt bij een actie van de Nederlandse politie. Doordat Zuid-Afrika, in tegenstelling tot Nigeria, een uitleveringsverdrag met Nederland heeft, zit de man inmiddels in Ter Apel in de gevangenis.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie (OM) en de Groningse rederij willen niet reageren in de krant.

In de Golf van Guinee (met name rondom de Nigeriaanse haven Port Harcourt) worden met enige regelmaat schepen gekaapt door (gewapende) piraten. De kapers richten zich vaak op de lading van het schip of vragen losgeld voor de vrijlating van de bemanningsleden.