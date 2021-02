Meer dan honderd rechercheurs doen in Zuid-Duitsland onderzoek naar een reeks bombrieven die aan voedingsconcerns waren gericht. Afgelopen week ontvingen drie bedrijven een bombrief, die in twee gevallen ook ontplofte en waarbij in totaal vier gewonden vielen.

Dinsdag ontplofte in het Zuid-Duitse Eppelheim een pakketje bij een fabriek van het drankje Capri-Sun. Eén persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hij of zij is inmiddels weer thuis.

Woensdag raakten drie medewerkers van een Lidl-kantoor in het Zuid-Duitse Neckarsulm gewond door een exploderende bombrief. Alle drie moesten ze naar het ziekenhuis, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. Ze zijn inmiddels weer thuis. Honderd werknemers moesten door de bom worden geëvacueerd.

In de nacht van woensdag op donderdag werd in een distributiecentrum bij de luchthaven van München opnieuw een explosief gevonden en onschadelijk gemaakt. De bom was geadresseerd aan een voedingsbedrijf in Beieren.

"We veronderstellen dat er een verband is tussen deze drie zendingen", zegt Stefanie Linz, hoofd van de politie in Baden-Württemberg.

De federatie van voedselfabrikanten heeft haar leden opgeroepen alert te zijn op verdachte brieven, poststukken en pakjes.