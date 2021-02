Yves R., de man die ook wel 'der Wald-Rambo' wordt genoemd omdat hij zich afgelopen zomer dagenlang zwaarbewapend ophield in het Zwarte Woud in Duitsland, is vrijdag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, meldt SWR. De rechtbank achtte R. schuldig aan kortdurende gijzeling, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en wapenbezit.

Eerder had het Duitse Openbaar Ministerie een straf van drie jaar en negen maanden tegen R. geëist. De uiteindelijke straf van de rechter valt lager uit dan de minimale celstraf van vijf jaar die in Duitsland voor gijzeling geldt, omdat er volgens de rechter slechts "enkele seconden" sprake was van een gijzelingssituatie.

R., die al een lang strafblad had en onder meer werd veroordeeld voor het neerschieten van zijn toenmalige vriendin met een kruisboog, werd afgelopen zomer door de politie aangetroffen in een schuurtje aan de rand van het bos. De agenten waren ter plekke gekomen na een melding van een gewapend persoon.

De man wist de agenten te ontwapenen en vluchtte met diens wapens het bos in. Daarna volgde een dagenlange klopjacht in het dichtbeboste gebied in het zuidwesten van Duitsland.

R. kon uiteindelijk na vijf dagen worden aangehouden. Bij de arrestatie verwondde hij een agent met een bijl, die daardoor gewond raakte aan zijn voet.

'R. wist precies wat hij aan het doen was'

De zaak kreeg veel media-aandacht die R. lang zou blijven achtervolgen, meende de rechter. R. heeft daarnaast spijt betuigd over zijn opvallende actie. Wel zou uit getuigenissen blijken dat hij "hard en gestructureerd" handelde toen de agenten hem aantroffen en vervolgens werden ontwapend. "Je wist precies wat je aan het doen was", aldus de rechter.

R. kan nog in hoger beroep gaan tegen het vonnis van de rechter. Het is nog niet bekend of hij dat gaat doen.

Correctie: In de kop schreven wij dat R. vijf jaar cel heeft gekregen, maar dit bleek drie jaar te zijn. Dit is aangepast.