Een jonge vrouw is vrijdag overleden nadat ze eerder deze maand werd neergeschoten bij protesten in Myanmar, zo heeft haar broer aan verschillende media gemeld. Ze is voor zover bekend de eerste demonstrant die om het leven is gekomen als gevolg van de protesten tegen de staatsgreep.

De vrouw, die net twintig jaar oud was geworden, lag sinds 9 februari aan de beademing. De artsen vermoeden dat ze bij protesten door haar hoofd is geschoten.

Haar broer laat weten dat hij erg bedroefd is, maar verder niets te zeggen heeft.

Bij de protesten heeft het leger traangas en waterkanonnen ingezet en werd soms ook met rubberen kogels geschoten. Er kwamen ook berichten naar buiten dat mogelijk met scherp werd geschoten door het leger. De artsen van de nu overleden vrouw zeggen dat zij niet door een rubberen kogel, maar door scherpe ammunitie is geraakt.

Nationaal en internationaal veel kritiek op coup

In Myanmar is onrust ontstaan na de staatsgreep op 1 februari. Het leger arresteerde toen regeringsleider Aung San Suu Kyi. Haar politieke partij had de parlementsverkiezingen met overmacht gewonnen, terwijl een aan het leger gelieerde partij een zware nederlaag leed. De generaals betoogden vervolgens dat er gefraudeerd was. Ze beloven dat ze nieuwe verkiezingen zullen uitschrijven.

Veel burgers nemen daar geen genoegen mee. Op demonstraties komen soms tienduizenden mensen af. Ook de internationale druk op het militaire regime groeit.

Meerdere westerse landen hebben Myanmar sancties opgelegd. Buurland India sloot zich donderdag aan bij landen die aandrongen op het het herstel van de democratie.