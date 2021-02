De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina, Henry McMaster, heeft donderdagavond (lokale tijd) een wet ondertekend die bijna alle abortussen in de staat verbiedt. De nieuwe wet staat abortussen alleen toe onder bijzondere omstandigheden, zoals verkrachting, incest of als het leven van de zwangere in gevaar is.

De nieuwe wet staat abortus niet toe zodra er een hartslag bij de foetus is vastgesteld. Wie toch een abortus uitvoert, riskeert een gevangenisstraf. Een foetus heeft na zes weken al een hartslag, maar over het algemeen wordt in de Verenigde Staten een foetus pas na 24 weken als levensvatbaar gezien.

Planned Parenthood, de Amerikaanse gezondheidsorganisatie voor vrouwen, noemt de wet ongrondwettelijk en heeft een rechtszaak tegen de staat aangespannen. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde in 1973 dat de grondwet het abortusrecht van vrouwen beschermt.

Verschillende staten hebben soortgelijke abortuswetten als in South Carolina aangenomen, waarbij de meeste nog worden aangevochten in de federale rechtbank. In 2019 werd een soortgelijke abortuswet in Iowa nietig verklaard door de staatsrechtbank. "Het staat buiten kijf dat een dergelijke hartslag merkbaar is ver voordat de foetus levensvatbaar is" was de conclusie van het vonnis in Iowa.

De Republikeinse gouverneur McMaster noemde het verbod op abortus een van zijn prioriteiten. "Er kloppen nu heel veel gelukkige harten in South Carolina", zei hij donderdag tijdens het ondertekenen van de wet.