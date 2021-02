Een Libanese rechtbank heeft donderdag een rechter van de zaak gehaald die prominente politici had aangeklaagd voor nalatigheid die leidde tot de explosie in de haven van Beiroet in augustus vorig jaar. Nabestaanden zijn boos over het besluit en zeggen dat dit bewijst dat machtige mannen nooit verantwoordelijk zullen worden gehouden in Libanon.

Rechter Fadi Sawan leidde de afgelopen maanden het onderzoek naar de grootste niet-nucleaire explosie uit de geschiedenis. Bij de explosie in augustus overleden meer dan tweehonderd mensen en raakten duizenden mensen gewond. De oorzaak voor de explosie was duizenden tonnen onveilig opgeslagen ammoniumnitraat.

Afgelopen december klaagde Sawan drie oud-ministers en vertrekkend premier Hassan Diab aan voor nalatigheid. Zij weigerden te getuigen over de gebeurtenissen en beschuldigden Sawan ervan dat hij zijn boekje te buiten gaat.

De rechtbank dat het cassatieverzoek behandelde haalde Sawan donderdag van de zaak na een verzoek van twee van de oud-ministers die hij had aangeklaagd, Ali Hassan Khalil en Ghazi Zeaiter. Formeel is de rechter van de zaak gehaald omdat er twijfels zijn bij zijn onpartijdigheid, omdat zijn huis bij de explosie beschadigd raakte.

Het besluit van de rechtbank leidt zeer waarschijnlijk tot grote vertraging in het onderzoek naar de explosie. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemde het donderdag een belediging voor de nabestaanden. "We zijn weer terug bij het begin", aldus onderzoeker Aya Majzoub. "We hebben antwoorden nodig en Libanon heeft laten zien dat het ongeschikt is om die te geven."

226 Explosie Beiroet laat slachtoffers, krater en enorme ravage achter

Families demonstreren bij rechtbank

Families van de slachtoffers verzamelden zich donderdag bij de rechtbank in de Libanese hoofdstad. Ze droegen foto's bij zich van hun geliefden. Ze eisen dat de waarheid boven tafel komt en dat de schuldigen verantwoordelijk worden gehouden.

Sawan was de eerste rechter die toppolitici aanklaagde voor de explosie in Beiroet. Volgens kenners toonde hij daarmee veel moed, omdat hooggeplaatste functionarissen zelden verantwoordelijk worden gehouden voor hun fouten. Er moet nu een nieuwe rechter worden aangewezen door de minister van Justitie. Die moet ook nog worden goedgekeurd door hogere rechtbank.