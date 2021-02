De Republikeinse senator Ted Cruz (Texas) ligt onder vuur vanwege zijn vakantie naar het Mexicaanse Cancún. Nog geen dag nadat hij vertrok is hij weer teruggekeerd naar de VS. Critici verwijten hem te vluchten tijdens één van de grootste crisis ooit in Texas: miljoenen mensen zitten daar momenteel zonder stroom als gevolg van een hevige winterstorm.

Cruz arriveerde donderdagmiddag (lokale tijd) weer op het vliegveld van Houston. Hij werd hierbij beveiligd door agenten, blijkt uit beelden van TMZ.

De Amerikaanse staat heeft al dagen te maken met extreem lage temperaturen. Hierdoor zijn problemen ontstaan met de elektriciteit en de watervoorziening. Tientallen mensen zijn door de storm om het leven gekomen.

De federale regering stuurde donderdag noodhulp naar de staat vanwege de kritieke situatie. Bijna een half miljoen huishoudens heeft al vier dagen geen stroom. Onder meer noodgeneratoren, diesel, water en dekens worden naar de staat gestuurd om ziekenhuizen en mensen te voorzien in hun benodigdheden.

Voor Cruz was dat echter geen reden om een geplande vakantie af te zeggen. Woensdag vloog hij met zijn familie naar Mexico. Volgens de senator deed hij dat op verzoek van zijn dochters. "Ik wilde een goede vader zijn. (..) Mijn personeel en ik stonden in constante verbinding met de leiders ter plaatse om uit te zoeken wat er precies gebeurt in Texas."

De senator heeft geen excuses gemaakt voor zijn reis. Hij zegt dat ook bij hem het water en stroom zijn uitgevallen.

Kritiek vanuit beide partijen

Van zowel de Republikeinse als Democratische partij is er kritiek gekomen op de vakantie Cruz, één van de prominentste Republikeinen tijdens de termijn van oud-president Donald Trump. Hij bleef tot het eind achter Trump staan, ook toen die ongefundeerde beweringen deed over vermeende verkiezingsfraude.

Er gaan geruchten dat Cruz in 2024 zal proberen om mee te doen aan de presidentsverkiezingen voor de Republikeinse partij. Zijn senaatstermijn in Texas verloopt in 2025.

Zijn team wilde donderdag niet op vragen van journalisten ingaan. Het is niet bekend of hij in quarantaine zal gaan. Het advies van de Amerikaanse gezondheidsdiensten is om een week te isoleren en een coronatest af te nemen.