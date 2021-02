Op alle scholen in Nieuw-Zeeland krijgen leerlingen vanaf juni de beschikking over gratis menstruatieproducten, schrijven persbureau Reuters en Nieuw-Zeelandse media donderdag. Leerlingen zouden af en toe niet naar school gaan omdat ze tampons en maandverband niet kunnen betalen.

Nieuw-Zeeland had de stap tegen zogeheten menstruatiearmoede vorig jaar al aangekondigd. Een proef waarbij de producten in vijftien scholen werden uitgedeeld, werd zeer succesvol geacht. Dit jaar zou de rest van de scholen volgen, hoewel de precieze invoeringsdatum nog niet bekend was.

Volgens premier Jacinda Ardern blijven bijna 95.000 leerlingen in de leeftijd van negen tot achttien jaar soms thuis omdat zij tijdens hun menstruatie niet de juiste producten kunnen kopen. "Door de producten gratis te maken, kunnen zij naar school blijven gaan", zei de premier eerder.

Tevens wordt het welzijn van Nieuw-Zeelandse kinderen verbeterd, vertelde Ardern donderdag. "Jongeren zouden hun opleiding niet moeten missen vanwege iets wat voor de helft van de bevolking heel normaal is", aldus de premier.

De Nieuw-Zeelandse regering maakt zo'n 18 miljoen dollar (omgerekend zo'n 15 miljoen euro) vrij om de producten gratis verkrijgbaar te maken op scholen. Ook in Engeland zijn stappen in de richting van gratis menstruatieproducten gezet, terwijl Schotland dameshygiëneproducten op bepaalde openbare plekken al gratis verkrijgbaar maakte.

In 2019 publiceerden ontwikkelingsorganisatie Plan International en het feministische platform De Bovengrondse een onderzoek waarin werd gesteld dat 9 procent van de Nederlandse meisjes en vrouwen van tussen de 12 en 25 jaar oud soms te weinig geld heeft om tampons of maandverband te kunnen kopen.

Elke dag zijn wereldwijd 800 miljoen meisjes en vrouwen ongesteld.