Zo'n 2,7 miljoen huishoudens in de Amerikaanse staat Texas zitten woensdag al drie dagen zonder elektriciteit. De stroomstoringen zijn het gevolg van een heftige winterstorm die gepaard gaat met extreem lage temperaturen.

In de stad Dallas werd bijvoorbeeld een temperatuur van -17 graden gemeten. Naar verwachting zal Texas, gelegen in het zuiden van de Verenigde Staten, nog dagenlang te maken hebben met historisch lage temperaturen. Ook blijft het sneeuwen.

De verwachting is dat de miljoenen huishoudens niet voor het weekend weer zijn aangesloten op het stroomnet. Er is veel kritiek op de lokale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het merendeel van het stroomnet in Texas.

Zij zeggen zelf dat de stroomstoringen het gevolg zijn van de ongebruikelijk lage temperaturen in Texas. Er kan minder aardgas worden geproduceerd voor het opwekken van energie. Door de extreme kou is de vraag veel groter dan het aanbod. Daarnaast is ook de productie van windenergie verstoord.

Door de winterstorm zijn in vier staten in totaal zeker 21 mensen om het leven gekomen. Zo stierven een moeder en haar dochter aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun huis probeerden te verwarmen door de motor van een auto aan te zetten.