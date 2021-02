De Nederlandse militair die zaterdag overleed tijdens een oefening in Noorwegen, is bezweken aan een acute hartstilstand. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws.

De militair was in Noorwegen voor een wintertraining. Daar verbleef hij samen met enkele honderden andere Nederlandse militairen in een kamp in Øverbygd in Malselv, in het noorden van het land.

De marechaussee maakte zondag melding van het overlijden van de man. Op dat moment was er nog niets bekend over de doodsoorzaak.

Inmiddels is uit het eerste autopsierapport gebleken dat de militair is overleden aan een acute hartstilstand. Volgens NRK laat hij een vrouw en een kind na in Nederland.

Of de hartstilstand is veroorzaakt door die oefening, wordt volgens de woordvoerder van de marechaussee nog uitgezocht. Het onderzoek naar de dood van de militair is dan ook nog niet afgerond. Zo worden er nog getuigen gehoord, meldt de marechaussee. "En we zijn nog in afwachting van onderzoeksuitslagen. Het onderzoek is nog volop bezig."