De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft dinsdag de aanval geopend op de Republikeinse fractieleider in de Senaat Mitch McConnell. Die stemde zaterdag tegen een veroordeling van Trump in diens tweede impeachmentproces, maar veroordeelde hem nadien fel en hield hem "moreel verantwoordelijk" voor de bestorming van het Capitool.

Volgens Trump zal de Republikeinse partij "nooit meer gerespecteerd of sterk zijn" met McConnell in een leiderschapspositie, zei hij in een verklaring via zijn politieke lobbygroep Save America.

"McConnells toewijding aan de normale gang van zaken, de status quo, samen met zijn gebrek aan politiek inzicht, wijsheid, vaardigheid en persoonlijkheid, hebben hem in rap tempo van een meerderheidsleider in een minderheidsleider veranderd", schrijft Trump, verwijzend naar het verlies van de meerderheid in de Senaat van de Republikeinen.

De oud-president geeft McConnell ook de schuld van het Republikeinse verlies in de staat Georgia bij zowel de presidentsverkiezingen als de senaatsverkiezingen. Hij verwijt de Republikeinse partijleiding dat die zijn werk op het gebied van "verkiezingsintegriteit" niet zou hebben gedaan.

Trumps invloed op partij blijft groot

Hoewel Trump al bijna een maand geleden het Witte Huis verliet, blijft zijn invloed op de Republikeinse partij onverminderd groot. Slechts zeven van de vijftig Republikeinse senatoren stemden zaterdag voor een veroordeling in het impeachmentproces, waarin Trump terechtstond voor het aanzetten tot de bestorming van het Capitool begin januari.

McConnell, tijdens Trumps ambtstermijn een trouwe bondgenoot van de president, haalde naderhand hard uit naar de oud-president. Hij verweet de president bovendien dat hij te weinig heeft gedaan om een einde te maken aan de rellen van 6 januari in het Capitool.

Zowel Trump als zijn tegenstanders in de Republikeinse partij hebben al gedacht aan het oprichten van een nieuwe partij. Donderdag werd bekend dat een aantal gematigde Republikeinse oud-politici bezig zijn met de oprichting van een nieuwe centrumrechtse partij.