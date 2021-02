In de Verenigde Staten zijn zeker 21 doden gevallen als gevolg van het extreme winterweer dat met name het midden en het zuiden van het land heeft getroffen. In de staat Texas zitten miljoenen huishoudens zonder stroom, waarvan sommigen mogelijk ook nog de komende dagen.

Een winterse storm raast sinds dinsdag over het zuidoosten van de Verenigde Staten en brengt lagere temperaturen dan in Alaska met zich mee. In de staat Nebraska daalde het kwik tot 35 graden onder nul. In het doorgaans hete Dallas, in de staat Texas, werd een temperatuur van -17 graden gemeten.

Door de kou moesten veel locaties sluiten waar tegen het coronavirus wordt gevaccineerd en kwamen ook leveranties van vaccins in het geding. Volgens de Texaanse gouverneur Greg Abbott komt ook de aanvoer van aardgas in de problemen doordat pijpleidingen zijn bevroren.

Het extreme weer in het zuidoosten van de VS houdt aan tot vrijdag. Daarbij wordt zo'n tien centimeter winterse neerslag verwacht.

Kritiek op autoriteiten

De lokale autoriteiten in Texas kregen een storm van kritiek over zich heen toen het elektriciteitsnet het onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom. Delen van de Texaanse miljoenenstad zitten mogelijk nog dagen zonder stroom in de bittere kou, hebben districtsfunctionarissen gezegd.

De weersomstandigheden hebben in de staten Texas, Louisiana, Kentucky en Missouri zeker 21 levens geëist. Er kwamen vier personen om op de weg vanwege de kou. Een dakloze vroor dood en een moeder en dochter overleden aan een koolmonoxidevergiftiging toen zij hun huis warm wilden stoken door de motor van een auto aan te zetten. Vier personen kwamen om in een brandend huis waar de stroom was uitgevallen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de gouverneurs van de getroffen staten hulp van de federale overheid toegezegd. Die zal alle noodhulpmiddelen bieden die nodig zijn, meldt het Witte Huis in een verklaring.