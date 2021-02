Ri Sol-ju, de vrouw van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, is woensdag voor het eerst in ruim een jaar weer in het openbaar verschenen. Staatskrant Rodong Sinmun publiceerde woensdag foto's van het stel bij een concert ter ere van de geboortedag van Kims vader en voormalig leider Kim Jong-il.

Ri verschijnt normaal gesproken regelmatig aan de zijde van Kim bij belangrijke evenementen, maar was nu al sinds januari vorig jaar niet meer gezien. Er werd gespeculeerd over haar gezondheid of een mogelijke zwangerschap.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS meldde dinsdag dat Ri niet meer naar externe activiteiten ging vanwege het coronavirus. Ze zou haar tijd spenderen met haar kinderen. Volgens de NIS hebben Ri en Kim drie kinderen, maar daarover is nauwelijks iets bekend.

Op foto's die de Noord-Koreaanse staatskrant woensdag publiceerde zijn Ri en Kim lachend te zien bij een concert in het Mansudae Theater in hoofdstad Pyongyang. In tegenstelling tot foto's van eerdere evenementen was op deze beelden niemand te zien die een mondkapje droeg of afstand hield.

Officieel heeft Noord-Korea nul coronabesmettingen, maar volgens de NIS is dat onwaarschijnlijk. Het communistische land had tot het begin van vorig jaar intensief grensverkeer met China, waar het coronavirus volgens experts is begonnen.