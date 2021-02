In meerdere Spaanse steden, waaronder Barcelona, Girona en Valencia, zijn dinsdagavond rellen uitgebroken na de arrestatie van rapper Pablo Hasél. De politie greep in onder meer Barcelona in met charges tegen de demonstranten.

Spaanse media melden gewonden bij politie en betogers. Alleen al in de Catalaanse hoofdstad waren enkele duizenden demonstranten de straat opgegaan.

De 32-jarige rapper was dinsdagochtend gearresteerd nadat de politie de universiteit in de Catalaanse stad Lleída had bestormd. Daar zat Hasél verschanst om aan een gevangenisstraf van negen maanden voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme te ontkomen. De politie pakte tientallen studenten op die de arrestatie wilden verhinderen.

Hasél is berucht om zijn extreme uitspraken in songteksten en tweets over onder meer verboden guerrillabewegingen zoals de marxistische Grapo. Ook noemde hij de vorige koning Juan Carlos een maffiabaas.

De zaak heeft onder meer een discussie over de vrijheid van meningsuiting in Spanje doen oplaaien. Meer dan tweehonderd artiesten, onder wie filmregisseur Pedro Almodovar, acteur Javier Bardem en zanger Joan Manuel Serrat, hebben een petitie tegen zijn gevangenisstraf getekend. De opgelegde straf zou volgens hen een ernstige beperking van de artistieke vrijheid zijn.

De linkse regering in Madrid wil de wetgeving zo veranderen dat wat Hasél deed, niet meer strafbaar is. Voor de rapper komt dat echter te laat.