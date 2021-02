Miljoenen Texanen zitten noodgedwongen zonder stroom terwijl het ongekend koud is. De beheerder van het elektriciteitsnet in de Amerikaanse staat sluit bijna 3 miljoen klanten tijdelijk af om een ongecontroleerde stroomuitval te voorkomen terwijl er een recordvraag naar elektriciteit is vanwege de kou.

De Nationale Garde wordt ingezet om oudere bewoners naar schuilplaatsen te vervoeren. Texaanse reservisten helpen lokale overheidsinstanties bij het overbrengen van inwoners naar 135 schuilplaatsen voor koud weer die zijn opgezet in de op een na grootste staat van de Verenigde Staten, zei gouverneur Greg Abbott maandag in een verklaring.

De netbeheerder onderbreekt om beurten de levering aan klanten. De autoriteiten roepen op het stroomverbruik te beperken. Door de kou kunnen niet alle brandstoffen voor generatoren worden gebruikt. Door het slechte weer werd ook de productie van windenergie bijna gehalveerd.

De Amerikaanse president Biden riep voor Texas de noodtoestand uit om hulp mogelijk te maken, nadat er temperaturen van -2 tot -22 graden waren gemeten. Met Texas was een groot deel van de Verenigde Staten in de greep van de winter. Ook in het aan Texas grenzende Louisiana kwam het tot stroomuitval. Zelfs in Mexico zaten zeker 400.000 klanten van de netbeheerder zonder elektriciteit.