Een Nederlandse man die al jaren in Nigeria woonde, is vorige week door drie mannen beroofd en mishandeld met een mes. De man is in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn verwondingen overleden, meldt zijn Nigeriaanse partner aan De Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het voorval aan de krant bevestigd.

Volgens de partner van de 74-jarige Nico van Grieken werd de Nederlander in zijn huis in de noordelijke staat Kano overvallen door drie gewapende mannen. Ze zouden messen en geweren bij zich hebben gedragen en eisten geld. Uiteindelijk hebben de daders onder meer een onbekend geldbedrag, mobiele telefoons en een laptop meegenomen.

De vrouw is in haar kuitbeen geschoten, Van Grieken zelf werd met een mes bewerkt. De Telegraaf heeft foto's in handen waarop te zien is dat de man onder meer een hoofdwond en blauwe plekken had opgelopen. Ook zat zijn linkeroog dicht en er zat er een diepe snee in zijn schouder. De dochter van het stel, die ook aanwezig was, raakte niet gewond.

De Nederlander werd naar het lokale ziekenhuis gebracht, waar hij in de nacht van zaterdag op zondag overleed aan zijn verwondingen.

De man, die oorspronkelijk uit Eindhoven kwam, had in Afrika werk in verschillende sectoren. Zo was hij actief in de telecom, textiel en kunstmest. Ook werkte hij als consultant.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt de familie van Van Grieken consulaire bijstand.