Een man in Oekraïne belde op zaterdagavond de politie en verzon dat hij een moord had gepleegd in de hoop dat de agenten met een sneeuwploeg zouden komen om hem te arresteren. Hij was namelijk ontevreden met de staat van zijn straatje, schrijft de Engelse krant The Guardian.

Door de hevige sneeuwval in Oekraïne de afgelopen dagen was het straatje van de man bedekt met een laag sneeuw. Eerder op de dag had hij al geprobeerd de straat schoon te vegen, maar hij was ontevreden over het resultaat.

Dus besloot hij het op een andere manier te proberen. De Oekraïner belde zaterdagavond de politie en bekende een moord te hebben gepleegd, schrijft The Guardian. Hij zei de partner van zijn moeder in de borst te hebben gestoken.

"Maar tegelijkertijd waarschuwde hij de politie dat ze met een sneeuwploeg moesten komen, omdat er geen andere manier was hem te bereiken", zei een woordvoerder van de politie tegen The Guardian.

Nadat de agenten arriveerden (in een SUV en niet een sneeuwploeg) ontdekten ze dat er niks van het verhaal klopte. Het vermeende slachtoffer was kerngezond. De 'moordenaar' biechtte gelijk op dat het verhaal verzonnen was. Hij kan een boete van omgerekend 3,50 euro krijgen voor het doen van een valse melding.