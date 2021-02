Na de dood van dertien ontvoerde landgenoten in Irak zijn in Turkije meer dan zevenhonderd mensen in veertig provincies gearresteerd. De arrestanten worden ervan beschuldigd banden te hebben met de verboden Koerdische organisatie PKK, maakte het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Onder de arrestanten bevinden zich ook provinciale leiders en districtleiders van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP. Een HDP-woordvoerder bevestigde in gesprek met het Duitse persbureau DPA 139 aanhoudingen. Ten minste één provincievoorzitter en twaalf hoge partijfunctionarissen van de partij zijn gearresteerd.

Turkije is vorige week een grootschalige militaire operatie tegen de PKK begonnen in de Noord-Iraakse provincie Duhok. Zondag ontdekte het Turkse leger de lichamen van dertien ontvoerde Turken, onder wie soldaten en politieagenten, in een grot in het gebied. Het leger probeerde eerder deze gevangenen te bevrijden, maar dat is mislukt. Ankara beschuldigt de PKK ervan de gevangenen te hebben geëxecuteerd.

De PKK spreekt dat tegen en zei dat ze zijn omgekomen bij bombardementen door het Turkse leger en gevechten. De Verenigde Staten hebben maandag laten weten Turks-Koerdische PKK-terroristen verantwoordelijk te houden voor de dood van de gijzelaars.

Meral Danis Bestas, HDP-parlementslid in het Turkse parlement, veroordeelde het harde optreden tegen haar partij. Ze schreef op Twitter dat elk incident wordt aangegrepen om de HDP aan te vallen, in een poging de feiten te verdoezelen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan beschouwt de legale partij als een verlengstuk van de PKK. De HDP wijst die beschuldigingen af.

De Turkse leiders hebben de afgelopen weken herhaaldelijk hun vizier gericht op de HDP. In verband met de dood aangetroffen Turken schreef Erdogans communicatiedirecteur Fahrettin Altun zondag op Twitter: "De HDP is een politieke marionet die handelt op bevel van de PKK. Dat hebben we vandaag opnieuw gezien."