Zeker drie raketten zijn maandag ingeslagen nabij het vliegveld in het Noord-Iraakse Erbil. Nederlandse militairen helpen sinds enkele weken bij de beveiliging van de luchthaven. Die groep is ongedeerd, meldt Defensie.

De ongeveer 120 Nederlanders bevinden zich ongedeerd op het kamp. Ze hebben wel waargenomen dat er inslagen waren, maar er waren geen gevolgen voor de Nederlanders, zegt een woordvoerder.

Bij de aanval raakte wel een Amerikaanse militair gewond, aldus een zegsman van de internationale anti-IS-coalitie op Twitter. Verder kwam een burger om het leven die voor de troepenmacht werkte, en raakten vijf andere burgermedewerkers gewond.

Het is niet duidelijk wat het doelwit van de aanval was en wie er verantwoordelijk voor is. In de buurt van het vliegveld zit ook een Amerikaanse legerbasis.

Nederlanders en Amerikanen helpen bij beveiliging

De Nederlandse militairen werken in Erbil samen met Amerikaanse en Koerdische militairen. De Nederlanders bewaken de binnenste ring van het vliegveld, terwijl de Koerden de buitenste ring beveiligen en de Amerikanen de middelste ring.

De Nederlandse militairen van de landmacht zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het vliegveld, dat een belangrijk knooppunt is voor de anti-IS-coalitie in het noorden van Irak. Het vliegveld is vanwege de raketaanval tijdelijk gesloten.