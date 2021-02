De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maakt zich zorgen over de invloed van de islamistische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Nederlandse veiligheid. Dat blijkt maandag uit een vertrouwelijke nota van de NCTV in handen van HP/De Tijd.

Erdogan voert een bewuste islamiseringsstrategie uit in samenspel met salafistische en soms jihadistische organisaties, schrijft de NCTV. Die hebben invloed op Turks-Nederlandse instellingen in ons land.

Het salafisme is een oorspronkelijk uit Saoedi-Arabië afkomstige stroming van de islam, die invoering van de islamitische wetgeving, de sharia, nastreeft.

Een deel van de Turks-Nederlandse gemeenschap is "kwetsbaar voor beïnvloeding vanuit Turkije", aldus de analisten. Veel Turkse Nederlanders zijn pro-Erdogan, voelen zich nauw betrokken bij Turkije en zijn verbonden aan stichtingen die in contact staan met de Turkse overheid. Dat kan gevolgen hebben voor de "sociale en politieke stabiliteit in Nederland", concludeert de NCTV.

'Erdogan wil zich opwerpen als wereldwijde leider van soennieten'

President Erdogan heeft volgens de NCTV de ambitie van Turkije een islamitische staat te maken. Hij zou zich willen opwerpen als "wereldwijde leider van de soennitische moslims".

In de analyse wordt een mogelijk verband aangestipt tussen de "antiwesterse" reactie van Erdogan op de aanslagen op moslims door een extreemrechtse terrorist in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in 2019 en de terroristische aanslag van Gökmen T. op een tram in Utrecht in datzelfde jaar, waarbij vier doden vielen.

Een bron meldt aan aan het opinieblad dat dit verband wel omstreden is onder deskundigen binnen en buiten de NCTV die kennis hebben van de nota.

'Nog niet analytisch voldragen'

De NCTV schrijft in een reactie op het artikel in HP/De Tijd te betreuren dat de analyse is uitgelekt en benadrukt dat het gaat om een stuk dat "nog niet analytisch voldragen is".

Een betrokkene meldt aan het opinieblad dat de analyse momenteel wordt beoordeeld door andere partijen, zoals de veiligheidsdiensten MIVD en AIVD en betrokken ministeries.