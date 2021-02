Aung San Suu Kyi, de door de militaire junta gevangengenomen leider van Myanmar, blijft tot zeker woensdag vastzitten. Die dag moet ze voor de rechter verschijnen, zegt haar advocaat Khin Maung Zaw maandag tegen journalisten in de Myanmarese hoofdstad Nay Pyi Taw.

De advocaat dacht dat Suu Kyi maandag al voor de rechter moest verschijnen.

Maar de rechter heeft hem laten weten dat de regeringsleider tot zeker 17 februari in voorlopige hechtenis blijft. Woensdag zal ze via een videoverbinding bij de zitting zijn.

Begin februari pleegde het leger van Myanmar een staatsgreep, omdat er volgens de legerleiding sprake was van fraude bij de verkiezingen eind vorig jaar. De legerpartij verloor toen flink en de partij van Suu Kyi won veel zetels.

Sinds de staatsgreep vinden er protesten plaats in het land. Bij meerdere protesten heeft het leger traangas en waterkanonnen ingezet, en is ook geschoten. Het is niet duidelijk of dit met rubberen kogels of scherpe ammunitie is gebeurd.

Zondag werd het internet in het land platgelegd tijdens protesten. De vier grootste telecommunicatienetwerken waren sinds 1.00 uur lokale tijd niet meer toegankelijk. Inmiddels is het internet weer hersteld.