De Amerikaanse Secret Service, die zich met de beveiliging van politici bezighoudt, heeft zaterdag een man en vrouw gearresteerd bij het Witte Huis. Dat gebeurde nadat zij hadden toegegeven gewapend te zijn, melden Amerikaanse media.

Een van de twee zou tegen een agent van de Secret Service hebben gezegd de Amerikaanse president Joe Biden te willen ontmoeten "om hem persoonlijk een brief te overhandigen".

Ook zou een van hen hebben verteld een wapen bij zich te dragen. Hierop werd de persoon onmiddellijk aangehouden.

De tweede persoon zei vervolgens dat in een voertuig een tweede wapen lag.

Volgens de Secret Service vormden de twee zowel voor als tijdens de arrestatie geen direct gevaar voor het personeel van Biden.

De man is aangeklaagd voor het bezit van een luchtbuks. De 66-jarige vrouw in aangeklaagd voor het bezit van een pistool, een ongeregistreerd wapen en ongeregistreerde munitie. Ze had daarvoor niet de benodigde vergunning. De Secret Service heeft de wapens in beslag genomen.