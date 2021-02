Met 90 procent van de stemmen geteld, ziet het ernaar uit dat de partijen in de Spaanse regio Catalonië die naar onafhankelijkheid streven, bij de regionale verkiezingen zondag hun meerderheid hebben kunnen behouden. Dat melden Spaanse media op basis van de eerste exitpolls.

Uit de prognoses blijkt ook dat de uiterst rechtse Spaanse partij Vox voor het eerst zetels heeft veroverd in het parlement in Barcelona. Met 90 procent van de stemmen geteld, ziet het ernaar uit dat de drie onafhankelijkheidspartijen samen 74 van de 135 zetels in het parlement winnen, tegenover 70 tijdens de laatste verkiezingen in december 2017.

De Spaanse regering had gehoopt dat de separatisten hun kleine meerderheid in het parlement zouden verliezen. Een schrale troost voor Madrid: de Spaanse regeringspartij PSOE, die in Catalonië PSC heet en een afsplitsing verwerpt, boekte winst. De socialistische partij heeft 33 zetels gewonnen, tegenover 17 tijdens de vorige verkiezingen. De separatisten hebben een samenwerking met de partij echter uitgesloten, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt voor de partij om te regeren.

Baat bij lage opkomst

Mede door het coronavirus was de opkomst onder de 5,5 miljoen kiezers duidelijk lager dan de vorige keer, eind 2017. De separatisten hebben een grote achterban van trouwe kiezers en vermoedden al baat te hebben bij een lage opkomst.

In de herfst van 2017 riep het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uit, maar Madrid stak daar meteen een stokje voor.