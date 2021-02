Een Nederlandse militair is zaterdagmiddag overleden tijdens een oefening in Noorwegen, meldt de Koninklijke Marechaussee zondag. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

Een woordvoerder van de marechaussee zegt verder nog geen mededelingen te kunnen doen. Er wordt onderzoek gedaan naar het overlijden.

Het is op dit moment niet duidelijk of de doodsoorzaak natuurlijk of onnatuurlijk was. Ook over de identiteit van het slachtoffer kon de woordvoerder niks zeggen.

De militair maakte deel uit van een grotere groep militairen die in Noorwegen is voor een wintertraining.