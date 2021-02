Twee kinderen van vier en acht jaar oud zijn zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersruzie in het Belgische Moeskroen. Na een handgemeen op een parkeerplaats in de gemeente raakte hun stiefvader in een achtervolging verwikkeld met een nog onbekende automobilist. Tijdens de achtervolging reed de stiefvader met hoge snelheid tegen een lantaarnpaal, schrijven meerdere Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad.

De beide automobilisten raakten zaterdagmiddag na een licht verkeersongeval slaags met elkaar op een parkeerplaats in Dottenijs. Een van de chauffeurs sloeg vervolgens op de vlucht, waarna de ander de achtervolging inzette, zegt de procureur van het parket van Bergen op basis van getuigenissen tegen de Belgische media.

Op een van de N-wegen nabij Moeskroen wilde de stiefvader de andere automobilist inhalen. Tijdens zijn inhaalmanoeuvre moest hij uitwijken voor de andere automobilist en kwam zijn auto in botsing met een lantaarnpaal.

De twee kinderen, die op de achterbank zaten, kwamen hierbij om het leven. De stiefvader raakte bij het ongeval zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

De andere automobilist, die volgens getuigen in een auto met een Frans nummerbord reed, sloeg na het ongeval op de vlucht. Zowel de Belgische als de Franse politie is nog op zoek naar de bestuurder.