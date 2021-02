De hevige aardbeving die de oostkust van Japan zaterdag opschrikte, is mogelijk een naschok van de verwoestende aardbeving en de daarop volgende tsunami van 11 maart 2011, zegt de geologische dienst van het land tegen nieuwsmedium NHK. Door de beving van zaterdag raakten meer dan 120 mensen gewond, maar zijn nog geen dodelijke slachtoffers gemeld.

De zeebeving met een magnitude van 7.3 vond zaterdag rond 23.00 uur (lokale tijd) plaats voor de kust van prefectuur Fukushima. Er werd geen tsunamiwaarschuwing afgegeven.

Miljoenen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten, en ook viel de watertoevoer in bepaalde gebieden uit. Een van de belangrijkste snelwegen in het gebied raakte geblokkeerd door een modderstroom. De elektriciteitsvoorzieningen zijn in een groot deel van het land weer hersteld.

Vooralsnog lijkt de schade aan huizen en gebouwen mee te vallen. Ook bij de kerncentrales in het gebied zijn geen problemen gemeld, meldde premier Suga Yoshihide. Het treinverkeer ondervind wel hinder van de aardbeving: reparaties aan het spoor gaan nog een dag of tien in beslag nemen, schrijft NHK.

Het Japanse geologische instituut waarschuwt de inwoners van het gebied de komende weken alert te zijn op mogelijke naschokken.

Op 11 maart 2011 werd het oosten van Japan opgeschrikt door een zeebeving met een magnitude van 9. De vloedgolf als gevolg van deze beving had een verwoestende werking op het gebied: naar schatting kwamen 18.500 mensen om het leven en beschadigde een kerncentrale in de regio Fukushima.