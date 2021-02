Vier mensen in Guinee zijn deze maand gestorven aan ebola. Het is voor het eerst in vijf jaar dat het ebolavirus weer is opgedoken in het West-Afrikaanse land, meldt de Guineese minister van Volksgezondheid Remy Lamah zaterdag.

Eind januari overleed een verpleegkundige in de zuidoostelijke regio Nzérékoré. Acht mensen die bij haar begrafenis waren, vertoonden kort daarna symptomen. Drie van hen zijn inmiddels ook overleden, vier anderen liggen in het ziekenhuis.

Het is de eerste opleving van het ebolavirus in Guinee sinds de grote epidemie tussen 2013 en 2016. Toen dook het ebolavirus eerst op in Guinee. Ruim 11.300 mensen in West-Afrika zijn in die periode aan ebola overleden.

Het ebolavirus is zeer besmettelijk en dodelijk: 40 tot 90 procent van de besmette personen overlijdt. Het land maakt zich dan ook grote zorgen, vertelde minister Lamah aan persbureau AFP.

Nog geen week geleden werden in de Democratische Republiek Congo (DRC) nieuwe besmettingen met het virus vastgesteld.

Het oosten van de DRC kampte in de tweede helft van vorig jaar met een ebola-uitbraak. Het ging om 130 besmettingen en 55 sterfgevallen. In de zomer van 2020 eindigde de dodelijkste ebola-uitbraak in het land ooit. In bijna twee jaar tijd overleden meer dan 2.200 mensen aan ebola.

Het ebolavirus wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen als bloed, zweet en urine. Hulpverleners moeten speciale pakken dragen om zichzelf te beschermen tegen een eventuele besmetting. Er zijn vaccins die beschermen tegen ebola.